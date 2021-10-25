Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве в связи с заявлениями по ядерному сдерживанию России, пишет РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

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"Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также считают, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.

На прошлой неделе немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия.

На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр в ответ на вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия, заявила, что необходимо "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".