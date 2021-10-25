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Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии

Елена Прошина
1 час назад

Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве в связи с заявлениями по ядерному сдерживанию России, пишет РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации. В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве также считают, что подобные высказывания провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.

На прошлой неделе немецкой чиновнице задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия.

На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр в ответ на вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия, заявила, что необходимо "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства".

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь подчеркнул, что в Германии должны знать, чем заканчиваются призывы стягивать силы к российским границам. По его словам, безопасность в ЕС может быть исключительно общей, не ущемляющей интересы РФ.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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