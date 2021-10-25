Минобороны России вызвало военного атташе Германии

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В ведомстве заявили, что слова министра провоцируют усугубление напряженности между европейскими странами и не способствуют нормализации ситуации.

Ранее Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о планах НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионе, не исключила использования ядерного оружия. По ее словам, западные страны должны «ясно дать понять» России, что готовы использовать в том числе и такие средства.

На заявление министра отреагировали в бундестаге. Критикуя слова Крамп-Карренбауэр, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предостерег главу ведомства от раскручивания «спирали эскалации» и напомнил ей о политике безопасности в ФРГ, заключающейся в использовании всех возможностей для диалога.