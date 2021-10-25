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Минобороны России вызвало военного атташе Германии

Lenta.ruиещё 4
45 минут назад

Министерство обороны России вызвало военного атташе Германии. Представителю ФРГ вручили ноту из-за слов главы оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании российского государства, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Минобороны России вызвало военного атташе Германии
Фото: ReutersReuters

В ведомстве заявили, что слова министра провоцируют усугубление напряженности между европейскими странами и не способствуют нормализации ситуации.

Ранее Крамп-Карренбауэр, отвечая на вопрос о планах НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионе, не исключила использования ядерного оружия. По ее словам, западные страны должны «ясно дать понять» России, что готовы использовать в том числе и такие средства.

На заявление министра отреагировали в бундестаге. Критикуя слова Крамп-Карренбауэр, глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предостерег главу ведомства от раскручивания «спирали эскалации» и напомнил ей о политике безопасности в ФРГ, заключающейся в использовании всех возможностей для диалога.

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Позже заявление прокомментировал и министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в ФРГ должны помнить, чем в прошлом заканчивалось стягивание сил к российским границам.

Армия,Войска,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,Бундестаг,Forbes,РИА Новости,
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