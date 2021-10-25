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"Офицеры России" отреагировали на слова Моргенштерна о Дне Победы

Москва24
1 час назад

Председатель Президиума Общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Москвой 24 эмоционально отреагировал на слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы. По его мнению, у рэпера "в голове нет ничего святого".

"Офицеры России" отреагировали на скандальное заявление Моргенштерна о Дне Победы
Фото: Москва24Москва24

Ранее Моргенштерн на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, почему в России до сих пор празднуют День Победы. По его словам, "наверное, гордиться просто нечем", поэтому остается "вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили". По словам Липового, День Победы – это святой праздник, который обязательно нужно отмечать из года в год.

"Мы должны праздновать его как можно больше, знать и изучать историю войны, историю государства, иначе, если мы не будем знать свою историю, мы будем обречены пережить ее заново", – подчеркнул он.

Ранее Моргенштерн заявил, что через 10–15 лет собирается стать президентом России. При этом нынешнего российского лидера Владимира Путина он назвал "отличным мужиком". Также рэпер заявил, что, если бы стал президентом, хотел бы, чтобы все были счастливы.

Армия,Владимир Путин,
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