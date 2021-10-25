"Офицеры России" отреагировали на скандальное заявление Моргенштерна о Дне Победы

Председатель Президиума Общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Москвой 24 эмоционально отреагировал на слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы. По его мнению, у рэпера "в голове нет ничего святого".

Ранее Моргенштерн на YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" заявил, что не понимает, почему в России до сих пор празднуют День Победы. По его словам, "наверное, гордиться просто нечем", поэтому остается "вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили". По словам Липового, День Победы – это святой праздник, который обязательно нужно отмечать из года в год.