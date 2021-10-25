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США перебросили истребители к границам России

Российская Газета
59 минут назад

ВВС США разместили несколько истребителей F-16 на минимально возможном расстоянии от границ России - на маленьком острове Шемья в Тихом океане.

США перебросили истребители к границам России
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.orgU.S.Air Force/Wikimedia.org

Остров площадью девять квадратных километров относится к Аляске, но географически находится посередине между Северной Америкой и Евразией - и всего в 350 километрах от российского побережья. Правда, условия для полетов там суровые. "Погода, изоляция и короткая взлетно-посадочная полоса - все это делает Шемью опасным местом для воздушных операций", - рассказали Forbes в департаменте природных ресурсов Аляски.

Развертывание истребителей в одной из наиболее отдаленных точек американской территории прошла в рамках "маневренного боевого применения" ВВС США. В случае вооруженного конфликта Пентагон планирует рассредоточить силы с главной на Аляске базы Ричардсон близ Анкориджа по десяткам небольших ВПП в надежде на то, что хотя бы часть из них избежит ракетного удара.

Нынешнее развертывание на Шемье прошло успешно: погода была ясной, истребители прилетели на остров, заправились и улетели обратно. Прежде полеты сюда проходили не так гладко: с 1969 по 1983 год здесь разбились три самолета-шпиона RC-135 и военно-транспортный С-5, погибло 25 летчиков.

Кстати, недавно, на Шемье высадились и "зеленые береты" - они отработали защиту острова от вражеского спецназа. Крохотный островок называют целью № 1 в Третьей Мировой войне - помимо стратегически важного аэродрома, на нем находится радар системы противоракетной обороны США.

Армия,Пентагон,Forbes,
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