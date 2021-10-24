В Таджикистане завершились учения на полигоне Харбмайдон. Видео

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2021" завершились в субботу на полигоне Харбмайдон. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
"Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане", - заявил Лапин во время церемонии закрытия учений.
По его словам, отработанные военные маневры призваны обезопасить государства-члены ОДКБ от угроз террористов.
Александр Лапин отметил, что прошедшие учения отличились применением новейших средств разведки радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения.