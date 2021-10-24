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Франция призвала НАТО смириться с перспективой общеевропейской армии

Lenta.ruиещё 1
47 минут назад

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала партнеров по НАТО смириться с перспективой создания общеевропейской армии. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Франция призвала НАТО смириться с созданием армии ЕС
Фото: ReutersReuters

По ее словам, альянсу не нужно бояться боевых подразделений Евросоюза, поскольку европейская оборона строится «не в противовес НАТО, а наоборот, для укрепления и повышения жизнеспособности альянса». В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин также положительно оценил перспективу создания дополняющей НАТО единой армии ЕС.

Издание обратило внимание, что высказывание Парли прозвучало после того, как Австралия, Великобритания и США заключили новый военный альянс AUKUS. Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.

Это действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали ударом в спину и впервые в истории отозвали своего посла из страны. На фоне вспыхнувшего конфликта Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией.
Армия,Войска,Ллойд Остин,Флоранс Парли,НАТО,ЕС,Daily Telegraph,
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