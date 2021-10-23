НАТО ввело в эксплуатацию бывшую советскую авиабазу в Прибалтике

ВВС стран-членов НАТО начали полномасштабное использование бывшей советской авиабазы Лиелварде в Латвии. Она была создана ещё в 1970 году и являлась крупнейшей в Прибалтике, сообщает «Интерфакс».

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Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к ещё одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях, - приводит агентство сообщение Альянса.

Отмечается, что аэродром может быть использован в качестве запасной взлетно-посадочной площадки для истребителей НАТО, патрулирующих балтийский регион.

Это означает, что в Лиелварде будут направляться самолёты в случае невозможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве. Ожидается, что в ближайшее время туда прибудут датские истребители F-16.