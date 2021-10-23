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Турция вооружилась американскими истребителями F-16

Ferra.ruиещё 1
26 минут назад

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна начала процесс приобретения у США истребителей F-16.

Турция начала закупать американские истребители F-16
Фото: ReutersReuters

Турецкая сторона закупит у США истребители F-16 Block 70. Вместе с этим речь идёт о приобретении комплектующих для модернизации уже состоящих на службе турецких ВВС F-16.

Отмечается, что Турция инициировала процесс покупки очередных F-16 после исключения её из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Причина — в недавних планах купить у России системы ПВО С-400, а также заявления турецких властей о намерениях приобрести Су-35 и Су-57 вместо американских истребителей.

При этом Акар заявил, что усиление Турции важно и для НАТО, потому что является и её усилением. «Начались технические работы по приобретению F-16, мы внимательно следим за этим процессом. Усиление Турции также означает усиление НАТО», — сказал чиновник.

Армия,Хулуси Акар,НАТО,
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