Турция начала закупать американские истребители F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна начала процесс приобретения у США истребителей F-16.

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Турецкая сторона закупит у США истребители F-16 Block 70. Вместе с этим речь идёт о приобретении комплектующих для модернизации уже состоящих на службе турецких ВВС F-16.

Отмечается, что Турция инициировала процесс покупки очередных F-16 после исключения её из программы истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Причина — в недавних планах купить у России системы ПВО С-400, а также заявления турецких властей о намерениях приобрести Су-35 и Су-57 вместо американских истребителей.