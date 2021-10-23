Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о приближении сил НАТО к российской границе. Его слова передает ТАСС.
«На фоне призывов к военному сдерживанию России, НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», - заявил Шойгу.
Так он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания России Альянсом, в том числе и с использованием ядерных вооружений.
По мнению Шойгу, безопасность в Европе невозможна без учета интересов России. Она может быть обеспечена только одновременно для всех участников этого процесса, включая РФ, а не только для стран НАТО.
Он отметил, что в данный момент НАТО не в состоянии вести равноправный диалог с Россией.
Министр также считает, что воплощение в жизнь натовского плана «сдерживания» в Афганистане привело к печальным последствиям. Ликвидировать их, по мнению Шойгу, теперь приходится всему миру.
Напомним, что 6 октября НАТО объявило о сокращении состава российской миссии при альянсе с 20 до 10 человек. В ответ Россия решила приостановить с начала ноября 2021 года деятельность своего постпредства и одновременно объявила о закрытии в Москве Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО.