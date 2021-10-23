Совместное патрулирование ВМФ России и Китая в Тихом океане сняли на видео

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.
По сообщению Минобороны РФ, задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.
В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.