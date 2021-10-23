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Совместное патрулирование ВМФ России и Китая в Тихом океане сняли на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.

По сообщению Минобороны РФ, задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.

Армия,Войска,Видео,Министерство обороны,
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