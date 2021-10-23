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Депутат Госдумы Бородай предупредил о неизбежной войне в Донбассе. «В любой момент начнется»

Ura.Ru
25 минут назад

Военный конфликт на Украине может перейти в активную фазу в любой момент из-за экономического и политического кризиса, который наблюдается в стране. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил бывший премьер-министр Донецкой народной республики, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Александр Бородай. Он отметил, что отсутствие у Киева политической воли и его непримиримая позиция по Донбассу, не предусматривает вариантов невоенного разрешения конфликта.

«В любой момент начнется»: Депутат Госдумы о неизбежной войне в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока не просматривается никаких вариантов невоенного разрешения конфликта. Не потому, что мы не хотим, а потому, что нам этот путь навязывают. Для этого есть существенные признаки: обстрелы, активизация украинских формирований вдоль линии боевого соприкосновения. Внутренние причины на Украине: экономический, политический и энергетический кризис. Мотивы у нашего противника начать войну есть. В любой момент может начаться», — рассказал Александр Бородай URA.RU.

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По мнению политика, Украину ждет голодная и холодная зима из-за проблем с углем и поставками газа. Также ситуацию усугубляет пандемия коронавируса. В результате, считает Бородай, у Киева может возникнуть «соблазн затеять небольшую войну». Даже если она не будет победоносной, на боевые действия можно будет списать тяжелую жизнь населения, отметил политик.

Бородай сообщил, что до прекращения конфликта в Донбассе так же далеко, как было раньше. По его словам, никаких попыток к урегулированию проблемы со стороны Киева не поступало. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хочет выйти на диалог по Донбассу с главой РФ Владимиром Путиным, Бородай назвал ложью.

«Властные полномочия Зеленского очень ограничены. Все, что он может — говорить. Поэтому он готов разговаривать со всем миром и всему миру что-то говорить. Даже если его слова являются противоречивыми, даже если он откровенно врет, ему важно создавать видимость, что он что-то делает», — считает политик.

Зеленский ранее неоднократно заявлял о личной встрече с Путиным. По его мнению, этому мешает окружение российского лидера. Кремль, в свою очередь, отправлял в Киев информацию о том, какие темы можно будет обсудить на встрече Зеленского и Путина. Среди них обоюдное возвращение послов, снятие торгово-экономических ограничений и отмена санкций. Зеленский заявил, что будет готов к переговорам с Путиным только после того, как в отношениях двух стран не будет вопроса «оккупации территорий Украины».

Армия,Александр Бородай,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,РИА Ura.ru,
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