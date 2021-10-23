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В США рассказали о «большой проблеме» из-за ведомого Су-57

Lenta.ru
10 минут назад

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник», являющийся ведомым истребителя пятого поколения Су-57, представляет «большую проблему» для НАТО и, в частности, США. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

В США рассказали о «большой проблеме» из-за российского Су-57
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что беспилотник, являющийся одним из самых современных и крупных в мире, может летать со скоростью до 1000 километров в час. Выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло» аппарат имеет массу около 20 тонн, что делает его тяжелее некоторых истребителей.

Отмечается, что «Охотник» получил некоторые возможности искусственного интеллекта, обеспечивающие автономную способность в маневрировании и целеуказании, что особенно полезно в случае использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Издание уверяет, что ведомый Су-57 способен нанести удар на дальность до 6000 километров и может переносить до двух тонн бомбовой нагрузки.

Согласно 19FortyFive, в случае, если заявляемые характеристики и возможности «Охотника» отвечают реальности, ведомый Су-57 станет «настоящим зверем».

В октябре издание The Drive удивилось, что по своим размерам ведомый — тяжелый ударный беспилотник «Охотник» — лишь незначительно уступает ведущему — российскому истребителю пятого поколения Су-57.

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