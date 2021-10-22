Лондон приступил к секретной спецоперации против России

Секретный «банковский» отдел Минобороны Великобритании, созданный шесть лет назад для ослабления коммерческой активности запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии и Ираке, направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

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По данным издания, которое ссылается на источники, отдел укомплектован бывшими финансистами и банкирами. Они специализируются преимущественно на сырьевом рынке и международных финансовых потоках. Их задача - ослабить противника путем ограничения доступа к финансам. Когда операция по борьбе с «Исламским государством» завершилась, отдел перестал быть постоянным подразделением в рамках Минобороны Великобритании и использовался по конкретным задачам.

По словам маршала авиации Эдварда Стрингера, курировавшего эту оперативную работу до того, как уйти на пенсию в 2021 году, рассказал, что нужно было найти критически важные составляющие бизнес-модели противников, ликвидировать их и максимально усложнить их замену.