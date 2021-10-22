В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+20° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

Лондон приступил к секретной спецоперации против России

Елена Прошина
17 минут назад

Секретный «банковский» отдел Минобороны Великобритании, созданный шесть лет назад для ослабления коммерческой активности запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии и Ираке, направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Лондон приступил к секретной спецоперации против России
Фото: ReutersReuters

По данным издания, которое ссылается на источники, отдел укомплектован бывшими финансистами и банкирами. Они специализируются преимущественно на сырьевом рынке и международных финансовых потоках. Их задача - ослабить противника путем ограничения доступа к финансам. Когда операция по борьбе с «Исламским государством» завершилась, отдел перестал быть постоянным подразделением в рамках Минобороны Великобритании и использовался по конкретным задачам.

По словам маршала авиации Эдварда Стрингера, курировавшего эту оперативную работу до того, как уйти на пенсию в 2021 году, рассказал, что нужно было найти критически важные составляющие бизнес-модели противников, ликвидировать их и максимально усложнить их замену.

«Будь то ливанская «Хезболлах», люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации — мини-политические единицы в рамках своей экономики… Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?» — подчеркнул Стрингер.

Армия,Министерство обороны,Хезболла,Financial Times,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители