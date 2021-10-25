Секретный отдел британской армии начал работу против России

Секретный банковский отдел Министерства обороны Великобритании направил свои усилия на борьбу с Россией и Китаем, рассказала газета Financial Times со ссылкой на источники. Экспертная группа помогает британским военным «оттачивать навыки ведения экономической войны». Это подразделение создали 6 лет назад для борьбы с коммерческой активностью «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая группировка) в Сирии и Ираке.

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Экспертная группа также помогает британским военным защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и кампаний по дезинформации. Отдел укомплектовали бывшими банкирами и финансистами. В основном они специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала, уточнила газета.

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Сотрудники оперативной группы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника посредством ограничения доступа к финансам.

«Спрос на специалистов отдела растёт, поскольку такие противники как Россия и Китай эксплуатируют "серую зону" между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и инвестируя в чувствительные сферы за границей», — уточнила газета.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал эту оперативную работу до ухода на пенсию в 2021 году, рассказал изданию, что необходимо было найти критически важные элементы бизнес-моделей противников, устранить их и максимально осложнить их замену.

«Будь то ливанская "Хезболла", люди, имеющие отношение к Путину, Корпус стражей исламской революции или даже Народно-освободительная армия Китая — все эти организации — это миниатюрные политические единицы в рамках своей экономики. Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?» — рассказал о стратегии банковского отдела Стрингер.

С тех пор как операция по борьбе с «Исламским государством» (запрещённой в России террористической организацией) прекратилась, отдел использовали по конкретным задачам, он не был постоянным подразделением в рамках Министерства обороны Великобритании.