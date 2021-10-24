«Несмотря на агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально», - сказал он, комментируя приостановку деятельности российского при НАТО в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».