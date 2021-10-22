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Украина обвинила ДНР и ЛНР в подготовке к боевым действиям

Lenta.ru
32 минуты назад

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) активно укрепляют свои боевые позиции в Донбассе, а также строят новые и минируют близлежащую территорию. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украина обвинила ДНР и ЛНР в подготовке к боевым действиям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в последние дни ополченцы активизировали инженерно-технические работы вблизи линии разграничения, приступили к восстановлению ранее брошенных рубежей и строительству ложных с использованием макетов техники и вооружения.

Разведка полагает, что эти действия свидетельствуют о подготовке Донецка и Луганска к боям.

«Противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружения, устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОП-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли из тяжелой артиллерии западные окраины Донецка, из-за чего получила ранение 11-летняя девочка и еще несколько гражданских. По факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенного вооружения (часть 1 статьи 356 УК РФ).

Армия,Министерство обороны,СКР,
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