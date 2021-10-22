Украина обвинила ДНР и ЛНР в подготовке к боевым действиям

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) активно укрепляют свои боевые позиции в Донбассе, а также строят новые и минируют близлежащую территорию. Сообщение об этом появилось на странице в Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

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По данным ведомства, в последние дни ополченцы активизировали инженерно-технические работы вблизи линии разграничения, приступили к восстановлению ранее брошенных рубежей и строительству ложных с использованием макетов техники и вооружения.

Разведка полагает, что эти действия свидетельствуют о подготовке Донецка и Луганска к боям.

«Противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружения, устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОП-50, ОЗМ-72, запрещенных международными конвенциями», — говорится в сообщении.