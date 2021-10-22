Генсек НАТО призвал Россию не опасаться вступления Украины в альянс

России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянса. Соответствующее заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"НАТО - оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться [вступления в него Украины]", - добавил он.

По словам Столтенбернга, решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать Киев и 30 членов этого военно-политического блока. При этом он исключил какое либо право для Москвы накладывать вето на "решение суверенного государства вступить в НАТО".