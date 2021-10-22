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Генсек НАТО призвал Россию не опасаться вступления Украины в альянс

Газета.Ru
1 час назад

России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянса. Соответствующее заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Генсек НАТО призвал Россию не опасаться вступления Украины в альянс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"НАТО - оборонительный союз. Ни в коем случае Россия не должна бояться [вступления в него Украины]", - добавил он.

По словам Столтенбернга, решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать Киев и 30 членов этого военно-политического блока. При этом он исключил какое либо право для Москвы накладывать вето на "решение суверенного государства вступить в НАТО".

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной. В Кремле к намерениям Киева вступить в альянс относятся отрицательно. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко накануне заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом Киева.

Армия,Алексей Арестович,Андрей Руденко,Йенс Столтенберг,Министерство обороны,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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