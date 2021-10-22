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Индийскую армию могут вооружить копьями-трезубцами

Газета.Ru
49 минут назад

После столкновений с пограничниками Народно-освободительной армии Китая, индийские силовики заказали у стартапа Apasteron Private Limited разработку новейших вооружений для предотвращения будущих провокаций.

Индийскую армию могут вооружить копьями-трезубцами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Hindustan Times, в числе прочего они разработали трезубец с электрошокером на вилах. Помимо устрашающего электротрезубца, стартап из города Нойда в штате Уттар-Прадеш разработал огромный светящийся синий щит "Ваджра" для защиты от возможного нападения и боксерские перчатки с кастетом.

При этом все эти изобретения оснащены электрошокером. Издание пишет, что вскоре будет решаться вопрос о том, будет ли это вооружение реально использоваться индийскими пограничниками. В свою очередь, в Китае дважды за лето провели испытания гиперзвукового оружия.

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