Индийскую армию могут вооружить копьями-трезубцами

После столкновений с пограничниками Народно-освободительной армии Китая, индийские силовики заказали у стартапа Apasteron Private Limited разработку новейших вооружений для предотвращения будущих провокаций.

Как сообщает Hindustan Times, в числе прочего они разработали трезубец с электрошокером на вилах. Помимо устрашающего электротрезубца, стартап из города Нойда в штате Уттар-Прадеш разработал огромный светящийся синий щит "Ваджра" для защиты от возможного нападения и боксерские перчатки с кастетом.