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США заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
32 минуты назад

Американские военные заявляют, что пять самолетов России залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в суверенное воздушное пространство США и Канады они не заходили, сообщают СМИ.

США заметили самолеты РФ в опознавательной зоне ПВО Аляски
Фото: ТАССТАСС

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) региона Аляски идентифицировало и отследило пять российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – передает РИА Новости сообщение интернет-портала DVIDS, специализирующегося на новостях на военную и военно-промышленную тематику.

Там говорится, что самолеты были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 мск 22 октября).

«Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мкс 22 октября)», – говорится в сообщении.

Ранее в НОРАД сообщили, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.

Армия,РИА Новости,
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