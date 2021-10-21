На Украине оценили возможность противостоять России в случае войны

По его словам, на данный момент украинская армия находится в крайне невыгодном стратегическом положении на территории Донбасса. В случае вступления в полномасштабное военное противостояние с Россией группировка Вооруженных сил Украины будет окружена и окажется в котле.

«Статическое нахождение самых лучших, подготовленных наших вооруженных сил на территории Луганска и Донецка создает потенциальную угрозу с точки зрения стратегии. Кто сказал, что возможная война будет только в Донбассе?» — отметил Смешко.

Он также подчеркнул, что у Украины нет ни одного современного средства для завоевания превосходства в воздухе. Все вооружение, находящиеся сейчас в распоряжении армии – продукция стран бывшего СССР, которая не идет ни в какое сравнение с современной военной техникой России.