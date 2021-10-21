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На Украине оценили возможность противостоять России в случае войны

Елена Прошина
41 минуту назад

Генерал СБУ оценил возможности Украины противостоять России

На Украине оценили возможность противостоять России в случае войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-генерал-полковник СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала «Апостроф» оценил возможности Украины противостоять России в случае войны. Страна обречена на поражение.

По его словам, на данный момент украинская армия находится в крайне невыгодном стратегическом положении на территории Донбасса. В случае вступления в полномасштабное военное противостояние с Россией группировка Вооруженных сил Украины будет окружена и окажется в котле.

«Статическое нахождение самых лучших, подготовленных наших вооруженных сил на территории Луганска и Донецка создает потенциальную угрозу с точки зрения стратегии. Кто сказал, что возможная война будет только в Донбассе?» — отметил Смешко.

Он также подчеркнул, что у Украины нет ни одного современного средства для завоевания превосходства в воздухе. Все вооружение, находящиеся сейчас в распоряжении армии – продукция стран бывшего СССР, которая не идет ни в какое сравнение с современной военной техникой России.

«У них есть самолеты — те же Ту-160, Ту-90, которые могут поражать цели на расстоянии 3,5 тысячи километров. Они могут даже не заходить в воздушное пространство Украины».

Армия,Игорь Смешко,СБУ,
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