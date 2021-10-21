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В НАТО разработали план защиты от России

Елена Прошина
14 минут назад

В НАТО разработали «Концепцию сдерживания и обороны в евроатлантическом пространстве», которая является стратегией по противостоянию нападениям со стороны России сразу на нескольких фронтах. Речь идет в том числе и о применении ядерного оружия, сообщает Reuters.

В НАТО разработали план защиты от России
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, секретный документ должны согласовать министры обороны стран-участниц альянса 21 октября.

Отмечается, что концепция подтверждает ключевую цель организации — сдерживание России, несмотря на растущее внимание к КНР. Разработанный план предполагает подготовку к одновременной атаке в Балтийском и Черноморском регионах, которая также может включать ядерные удары, взлом компьютерных систем и нападение из космоса.

«В ней описаны угрозы XXI века и то, как с ними бороться», — подчеркнул министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Официальные лица из числа представителей стран НАТО отмечают, что не считают российское нападение неизбежным.

«Это путь сдерживания. <…> И это адаптация к нынешнему поведению России, а мы наблюдаем нарушения, в частности, воздушного пространства над странами Балтии, а также участившиеся инциденты в Черном море», — прокомментировала план министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Ранее 18 октября Вооруженные силы блока НАТО начали ежегодные учения по применению ядерного оружия под названием «Стойкий полдень».

Армия,Бен Уоллес,НАТО,Reuters,
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