Читатели японского издания «Асахи» в комментариях к новости о проходе российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океане призвали впредь стрелять на поражение и создать «кровавый морской путь». Перевод высказываний японцев приводит «ИноСМИ».

По словам японских читателей, России «нельзя позволять чувствовать себя безнаказанно».

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз — сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», - уверен ffn.

«Нужно заставить Россию осознать, что проходы ее боевых кораблей проливом Цугару — это не обычное дело и оно может быть связано с большим риском. Пролив Цугару нужно превращать в «кровавый морской путь»», - считает hag.

«Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», - констатировал Nasaoperwrx.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть вероятность передачи соседней стране Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа тогда не озвучивалась. В СССР предполагали, что Совместная декларация завершит спор, однако в Японии посчитали документ лишь частью решения проблемы, не прекращая претендовать на все острова.