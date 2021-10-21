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В США признали эффективность новых ракет России и Китая

Российская Газета
33 минуты назад

США нечем обороняться от российских и китайских ракет большой дальности. Об этом заявили во время виртуального круглого стола по американской противовоздушной обороне, который организовал Альянс по вопросам противоракетной обороны.

В США признали эффективность новых ракет России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет The National Interest, во время круглого стола высшее военное руководство подчеркнуло уязвимость США перед китайскими и российскими ракетами большой дальности. У противников есть возможность использовать оружие, которое может с дальнего расстояния поразить критически важную инфраструктуру в Соединенных Штатах на раннем этапе конфликта, отметил заместитель директора Командования воздушно-космической обороны Северной Америки полковник Кристофер Струве.

Говорили об острове Гуам, это один из самых западных военных объектов США, он расположен примерно на одинаковом расстоянии от Японии и Австралии и всего в 2700 километрах к юго-востоку от Тайваня. Гуам становится одной из главных баз США в западной части Тихого океана. На острове находится несколько важных военных объектов, включая инфраструктуру для подводных лодок и кораблей, а также большую авиабазу, на которой можно разместить стратегические бомбардировщики.

Учитывая значение Гуама и опасность, которую представляют баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие, усиление противовоздушной обороны острова является приоритетной задачей для США, отметил полковник Струве.

Армия,The National Interest,
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