В США признали эффективность новых ракет России и Китая

США нечем обороняться от российских и китайских ракет большой дальности. Об этом заявили во время виртуального круглого стола по американской противовоздушной обороне, который организовал Альянс по вопросам противоракетной обороны.

Как пишет The National Interest , во время круглого стола высшее военное руководство подчеркнуло уязвимость США перед китайскими и российскими ракетами большой дальности. У противников есть возможность использовать оружие, которое может с дальнего расстояния поразить критически важную инфраструктуру в Соединенных Штатах на раннем этапе конфликта, отметил заместитель директора Командования воздушно-космической обороны Северной Америки полковник Кристофер Струве.

Говорили об острове Гуам, это один из самых западных военных объектов США, он расположен примерно на одинаковом расстоянии от Японии и Австралии и всего в 2700 километрах к юго-востоку от Тайваня. Гуам становится одной из главных баз США в западной части Тихого океана. На острове находится несколько важных военных объектов, включая инфраструктуру для подводных лодок и кораблей, а также большую авиабазу, на которой можно разместить стратегические бомбардировщики.