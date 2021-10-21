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В США назвали цель №1 России на «американской земле»

Lenta.ru
2 часа назад

Остров Шемья мог бы стать одной из военных целей №1 России на американской земле, пишет The Drive.

В США назвали цель №1 РФ на «американской земле»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Остров Шемья, возможно, мог бы стать одной из целей №1 на американской земле во время полномасштабного конфликта с таким государством, как Китай или Россия», — говорится в публикации.

Американское издание называет данный остров, входящий в состав Алеутского архипелага, ближайшим опорным пунктом США по отношению к восточному флангу России, где находится радар AN/FPS-108 COBRA DANE, отслеживающий, в частности, обстановку на Камчатке и Курилах.

The Drive отмечает, что, кроме радара, на Шемью есть длинная взлетно-посадочная полоса и развитая авиационная инфраструктура, делающая остров «чрезвычайно важным регионом, который стоит защищать».

Издание допускает, что случае войны Шемья будет целью для крылатых и баллистических ракет. Также не исключается захват острова с сохранением его инфраструктуры, которая может использоваться противником в собственных целях.

В июле глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ван Херк заявил о намерении американских военных разместить на Аляске противоракеты нового поколения.

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