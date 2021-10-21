Арестович: Украина станет четвертой по военной мощи страной в НАТО

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной. По его словам, на сегодняшний день Украина технически "на 100%" готова к вступлению в НАТО и для этого остается политическое решение. Арестович добавил, что среди стран-членов Североатлантического альянса лишь "три-четыре" участника полностью соответствуют стандартам НАТО.