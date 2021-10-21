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Арестович заявил, что Украина будет четвертой по военной мощи страной в НАТО

Газета.Ru
42 минуты назад

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной. По его словам, на сегодняшний день Украина технически "на 100%" готова к вступлению в НАТО и для этого остается политическое решение. Арестович добавил, что среди стран-членов Североатлантического альянса лишь "три-четыре" участника полностью соответствуют стандартам НАТО.

Арестович: Украина станет четвертой по военной мощи страной в НАТО
Фото: Вадим Ковальов/Ministry of Defense of UkraineВадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

"Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим [альянсу] огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", - сказал Арестович.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет считаться с мнением Москвы насчет вступления в НАТО.

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