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Ил-62М совершил странный маневр у побережья Турции

Вероника Полынина
14 минут назад

Пассажирский самолет Министерства обороны России совершил необычный маневр у побережья Турции. На действия экипажа российского Ил-62М обратил внимание телеграм-канал «Военный обозреватель».

Ил-62М совершил странный маневр у побережья Турции
Фото: mil.rumil.ru

Согласно данным мониторинга портала Flightradar24, следующий из сирийской Латакии в Москву Ил-62М на подлете к турецкому побережью снизил высоту и сделал круг.

flightradar24

Авторы телеграм-канала предполагают, что самолет ожидал разрешения на пролет.

После этого маневра борт Минобороны продолжил путь и благополучно прибыл в Москву.

Армия,Министерство обороны,
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