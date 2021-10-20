Ил-62М совершил странный маневр у побережья Турции

Пассажирский самолет Министерства обороны России совершил необычный маневр у побережья Турции . На действия экипажа российского Ил-62М обратил внимание телеграм-канал «Военный обозреватель».

Согласно данным мониторинга портала Flightradar24, следующий из сирийской Латакии в Москву Ил-62М на подлете к турецкому побережью снизил высоту и сделал круг.