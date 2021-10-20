Военную базу под Вашингтоном закрыли из-за угрозы взрыва

Военную базу в пригороде Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице объекта в Twitter.

Фото: U.S. Army U.S. Army

«Примерно в 8:45 утра (15:45 мск - Прим. ред.) база получила телефонный звонок от неизвестного источника, который заявил, что имеется угроза взрыва возле здания 10. Работники безопасности работают на месте», - говорится в сообщении базы.

Как уточняется, в настоящий момент всем военнослужащим было запрещено оставлять помещения, а ворота базы были закрыты - исключение составляют только срочные поездки. Посторонних попросили не приближаться к территории объекта.