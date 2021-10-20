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Шойгу рассказал о новой военной доктрине России и Белоруссии

Lenta.ru
57 минут назад

Военная угроза и давление со стороны западных государств заставили Россию и Белоруссию искать ответные меры, одной из которых стала новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает в среду, 20 октября, РИА Новости.

Россия и Белоруссия решили совместно ответить на угрозы Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ призван координировать усилия двух стран не только в ответ на военные угрозы, но и на политическое и экономическое давление со стороны «так называемого коллективного Запада», указал российский министр обороны.

Шойгу, в частности, отметил, что «взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретает для России и Белоруссии особую актуальность».

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По его словам, утвердить военную доктрину планируется в ближайшее время на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.

Ранее Сергей Шойгу заявил о том, что военные США начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз их хранения в Европе. По его словам, данные мероприятия происходят при полной поддержке американских союзников по НАТО.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,НАТО,РИА Новости,
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