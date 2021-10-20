Россия и Белоруссия решили совместно ответить на угрозы Запада

Военная угроза и давление со стороны западных государств заставили Россию и Белоруссию искать ответные меры, одной из которых стала новая Военная доктрина Союзного государства. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает в среду, 20 октября, РИА Новости.

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Документ призван координировать усилия двух стран не только в ответ на военные угрозы, но и на политическое и экономическое давление со стороны «так называемого коллективного Запада», указал российский министр обороны.

Шойгу, в частности, отметил, что «взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретает для России и Белоруссии особую актуальность».

По его словам, утвердить военную доктрину планируется в ближайшее время на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства.