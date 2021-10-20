Шойгу рассказал о новой военной доктрине России и Белоруссии

Новая военная доктрина Союзного государства - одна из мер, которую Россия и Белоруссия были вынуждены принять в ответ на военные угрозы, а также политическое и экономическое давление со стороны западных стран, заявил на совместной коллегии министерств обороны стран глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА "Новости".