Шойгу рассказал о новой военной доктрине России и Белоруссии

Новая военная доктрина Союзного государства - одна из мер, которую Россия и Белоруссия были вынуждены принять в ответ на военные угрозы, а также политическое и экономическое давление со стороны западных стран, заявил на совместной коллегии министерств обороны стран глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА "Новости".
"Кроме угроз военного характера продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - сказал Шойгу.
Он отметил, что новую доктрину стороны собираются утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного Совета Союзного государства. По словам Шойгу, стороны расширяют масштабы подготовки войск и органов управления.
Ранее Шойгу заявил, что США и НАТО начали модернизацию тактического ядерного оружия.