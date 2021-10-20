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Су-30 сопроводили над Черным морем два бомбардировщика США

Lenta.ruиещё 14
58 минут назад

Два истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, двигавшихся по направлению к российской границе. Об этом со ссылкой на Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщает РИА Новости.

Военные рассказали агентству, что засекли две цели над Черным морем и подняли истребители.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря», — приводится в публикации заявление НЦУО.

Там же сказано, что после разворота американских самолетов Су-30 вернулись на аэродром базирования.

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17 октября российский истребитель МиГ-31 сопроводил стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над акваторией Японского моря.

Армия,Видео,Министерство обороны,НЦУО РФ,РИА Новости,
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