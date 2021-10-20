Два истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем два стратегических бомбардировщика США B-1B, двигавшихся по направлению к российской границе. Об этом со ссылкой на Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщает РИА Новости.