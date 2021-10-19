В Великобритании назвали Россию критической угрозой

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер считает Россию критической угрозой для королевства, а Китай - хроническим системным вызовом, пишет ТАСС.
«Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир - эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», - сказал Картер в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность в Вашингтоне.
По его словам, политические и военные технологии стремительно развиваются. На их фоне противники Королевства не только занимаются разработкой новых видов вооружения, чтобы создавать конкурентные преимущества, но и начали активнее использовать прокси-формирования для достижения необходимых результатов и прибегать к дезинформации.
Картер также отметил, что Россия разрабатывает новые подводные лодки, из-за этого Великобритания вынуждена реагировать на возникающие угрозы.
«Северная Атлантика - это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание», - уверен Картер.
Он добавил, что Лондон хочет укреплять отношения с зарубежными партнерами в сфере обороны. Великобритания предлагает формировать коалиции ad hoc, объединяющие различные страны в зависимости от угрозы. Главная роль здесь будет отведена НАТО. Для примера Картер привел оборонное партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS.
Картер не исключил, что такие союзы могут формироваться и с участием черноморских стран.
«Но относительно Черного моря нужно быть осторожным: в этом регионе наблюдается напряженность, поэтому следует проводить там взвешенную политику и подключать дипломатию", - считает Картер .