В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии

«Байдену необходимо обсудить данный вопрос с Путиным и призвать его сдержать Лукашенко. Также Вашингтону следует разъяснить Варшаве, что дальнейшая милитаризация ее границы с Белоруссией не только бесполезна, но и крайне опасна. Кроме того, дипломатическая инициатива США по отношению к союзникам должна включать сообщение о том, что пятая статья не дает Польше или любому другому члену НАТО карт-бланш на участие в безрассудных военных развертываниях или других провокациях», - заявил Карпентер.