Старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в своей статье 19Fortyfive заявил, что растущее напряжение на границах Белоруссии с Литвой и Польшей способно привести к войне между США и Россией.
По его словам, отношения между Минском и Североатлантическим альянсом продолжают ухудшаться: граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии милитаризуется с обеих сторон. Развертывание вооруженных сил государствами региона вызывает обеспокоенность.
«Такие события — это не просто вопрос абстрактной озабоченности. Согласно пятой статье устава НАТО США обязаны помочь союзнику, ставшему жертвой агрессии», — отметил Карпентер.
При этом Карпентер добавил, что, в случае начала боевых действий, определить сторону-виновника будет нелегко. Таким образом, нарастание напряженности между странами НАТО и ключевым военным союзником Москвы может спровоцировать трагедию.
«Байдену необходимо обсудить данный вопрос с Путиным и призвать его сдержать Лукашенко. Также Вашингтону следует разъяснить Варшаве, что дальнейшая милитаризация ее границы с Белоруссией не только бесполезна, но и крайне опасна. Кроме того, дипломатическая инициатива США по отношению к союзникам должна включать сообщение о том, что пятая статья не дает Польше или любому другому члену НАТО карт-бланш на участие в безрассудных военных развертываниях или других провокациях», - заявил Карпентер.
В заключение Карпентер подчеркнул, что «тревожная ситуация на границе между Белоруссией и ее соседями больше не является второстепенной проблемой» и «США необходимо перестать закрывать глаза на нее и начать более активную дипломатию».