Умер один из создателей российского истребителя Су-30 Игорь Емельянов. Об этом сообщается на сайте ОКБ "Сухой".
Емельянов присоединился к команде "Сухого" в 1958 году после окончания Московского авиационного института. Начинал он свою карьеру в качестве инженера-конструктора и в дальнейшем стал ведущим конструктором по особо сложным объектам и начальником отдела.
В конце 1990-х годах Емельянов возглавлял программу по созданию самолета-истребителя Су-30МКК.
В 2000 году получил должность консультанта в составе совета старейшин ОКБ "Сухого".
Емельянов также являлся кандидатом технических наук, его авторству принадлежат 200 свидетельств и патентов. Был заслуженным изобретателем РСФСР, получил медаль "За трудовую доблесть", являлся лауреатом премии Совмина СССР и т.д. Ранее сообщалось, что умер российский ученый, создатель зенитных ракет Владимир Светлов.