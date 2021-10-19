Умер один из создателей российского истребителя Су-30 Игорь Емельянов. Об этом сообщается на сайте ОКБ "Сухой".

Фото: sukhoi.org sukhoi.org

Емельянов присоединился к команде "Сухого" в 1958 году после окончания Московского авиационного института. Начинал он свою карьеру в качестве инженера-конструктора и в дальнейшем стал ведущим конструктором по особо сложным объектам и начальником отдела.

В конце 1990-х годах Емельянов возглавлял программу по созданию самолета-истребителя Су-30МКК.

В 2000 году получил должность консультанта в составе совета старейшин ОКБ "Сухого".