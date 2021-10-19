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Шеф Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе

Lenta.ru
46 минут назад

Россия начала войну в Донбассе, нарушая суверенитет Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его цитирует «Интерфакс».

Шеф Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе
Фото: ReutersReuters

С таким обвинением Остин выступил в Киеве.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил шеф Пентагона.

19 октября Остин прибыл с рабочим визитом в Киев и заверил, что этим жестом подтверждает готовность Вашингтона противостоять «российской агрессии» в Донбассе.

Ранее Пентагон пообещал защитить Грузию и Украину от России. «Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», — сказал представитель ведомства.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,Интерфакс,
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