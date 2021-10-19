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Украина решила поделиться опытом с НАТО

Lenta.ruиещё 5
21 минуту назад

Украинская армия решила поделиться опытом с НАТО, заявил министр обороны Андрей Таран на совместном брифинге с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает портал «Гордон».

Украина решила поделиться опытом с НАТО
Фото: ReutersReuters

«Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Ведь такого опыта, который сейчас есть у Вооруженных сил Украины, наверное, нет ни у кого в мире. Поэтому мы взаимно делимся опытом, подходами, мыслями», — сказал Таран.

Он добавил, что Киев перенимает у Североатлантического альянса «практику оценки ситуации, подготовки решений, руководства войсками».

Ранее Таран заявил, что Украина сможет увидеть реальные результаты оборонного соглашения, которое было подписано во время визита президента Владимира Зеленского в США, уже в 2022 году.

Остин обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе.

«Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — отметил он.

Армия,Ллойд Остин,Владимир Зеленский,НАТО,
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