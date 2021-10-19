Украина решила поделиться опытом с НАТО

«Мы делимся с НАТО своим опытом противостояния российской агрессии. Ведь такого опыта, который сейчас есть у Вооруженных сил Украины, наверное, нет ни у кого в мире. Поэтому мы взаимно делимся опытом, подходами, мыслями», — сказал Таран.