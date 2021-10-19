Япония призналась в слежке за российскими кораблями

Японское правительство внимательно следит за действиями российских и китайских военных кораблей, которые участвуют в совместных военно-морских учениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря правительства страны Ёсихико Исодзаки.

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По его словам, 18 октября был зафиксирован совместный проход пяти китайских и пяти российских кораблей через пролив Цугару от Японского моря к Тихому океану. «Такие действия зафиксированы впервые», — уточнил заместитель генсекретаря. Отмечается, что Токио продолжает внимательно следить за действиями судов двух стран.

Ранее японское военное ведомство заявило, что проход кораблей военно-морского флота РФ и военно-морских сил Китая проходил в соответствии с международными нормами, а потому о нарушениях говорить не приходится.

Совместные российско-китайские учения носят название «Морское взаимодействие-2021». В ходе маневров моряки двух стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.