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Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря

Российская Газетаиещё 26
22 минуты назад

Во вторник КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря. Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По его данным, был произведен запуск одного неопознанного снаряда.

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Береговая охрана Японии предположила, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, пишет ТАСС. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.

Напомним, 30 сентября Пхеньян испытал новую зенитную ракету, разработанную местной Академией военных наук. Запуск был произведен с целью "подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты". Ранее, 28 сентября, КНДР запустила новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8".

Армия,Оружие,Академия военных наук,Комитет начальников штабов,ИТАР-ТАСС,
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