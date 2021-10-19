Во вторник КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря. Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По его данным, был произведен запуск одного неопознанного снаряда.