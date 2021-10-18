Испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, несущей ядерный заряд, ничем не грозит России. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, такие испытания далеко не новость, но не факт, что они состоялись в августе и так уж опасны, как это преподнесли американские СМИ. Специалист назвал главную опасность гиперзвуковых ракет, и чем им может противостоять Россия.

Он отметил, что многие версии СМИ фантазийные, гиперзвук давно уже есть и у Китая, и у других ведущих держав. По словам эксперта, боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты входит в атмосферу на скорости в несколько десятков тысяч километров. Просто нет понимания, что такое гиперзвуковое изделие.

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Сейчас основной опасностью подобных ракет является не их скорость, а умение маневрировать при подходе к цели. В таком случае сбить их может быть «весьма проблематично». Россия, в свою очередь, может успешно им противостоять.

У России и США есть противоракетные системы, которые могут работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, если они не маневрирующие. Вот по маневрирующим боевым целям при подходе к объекту поражения работать весьма проблематично. В этом и состоит их «фишка», а вовсе не в скорости. Гиперзвуковая скорость достигнута давным-давно, а умение маневрировать является новым свойством гиперзвуковых вооружений. В России такие свойства реализованы в системах «Авангард» «Циркон», «Кинжал» и ещё в ряде других, которые на подходе, — отметил Мураховский.

Специалист напомнил, что гиперзвук — это та скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука в данной среде. Он измеряется числом «махов» — это был такой немецкий учёный Мах. Он вывел, что это число — безразмерное, не выражает никакой конкретной скорости, а является относительным по отношению к конкретной ситуации. Мураховский заключил, что СМИ в своих сообщениях просто не разбираются в данных нюансах.

Упоминаемая в СМИ информация об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия в августе этого года не соответствует действительности, Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат, заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Насколько мне известно, это было в августе этого года. Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля», – цитрует ТАСС Чжао Лицзяня.

По словам дипломата, эта технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества. «Многие другие страны и компании уже испытывали подобные аппараты. Обломки сгоревшего корабля упали в море», – добавил он.

Как сообщила в субботу британская газета Financial Times, Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. По данным источников в правительственных кругах США и ряда азиатских стран, этот аппарат облетел вокруг земного шара по низкой орбите, но не смог поразить заданную цель, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Испытание, как отметило издание, произвело сильное впечатление на Пентагон, поскольку неожиданно продемонстрировало значительные успехи КНР в разработке гиперзвукового оружия.

Власти КНР приступили к строительству более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. Соответствующие работы ведутся в пустыне на территории китайской провинции Ганьсу, пишет газета The Washington Post.

Как сообщает издание, с таким утверждением выступили сотрудники Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте (штат Калифорния). Они ознакомились со снимками, сделанными при помощи коммерческих спутников. На них якобы видны строительные работы 119 идентичных конструкций, которые имеют элементы, повторяющие те, которые существуют на уже имеющихся у Китая объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. Исследователи также якобы обнаружили на снимках «частично достроенный пункт управления», говорится в статье.

«Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба, считается, что эта страна обладает сравнительно скромным арсеналом, который включает в себя от 250 до 350 единиц ядерных вооружений», — сказано в публикации.

При этом аналитики отмечают, что число самих ракет, которые, вероятно, планируется разместить в этих шахтах, может быть значительно меньше 100.

По словам американского эксперта в вопросах нераспространения Джеффри Льюиса, КНР расширяет собственные ядерные силы «отчасти для поддержания сдерживающего фактора, который сможет выдержать первый удар со стороны США и был бы достаточным для поражения противоракетной обороны Соединенных Штатов».

Размер ядерного арсенала Китая увеличится как минимум вдвое в ближайшие 10 лет. Такие данные были опубликованы в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР, сообщает ТАСС.

«В течение следующего десятилетия арсенал ядерных боеголовок Китая, который в настоящее время оценивается в 200 с небольшим единиц, как прогнозируется, увеличится в размере как минимум вдвое в связи с расширением и модернизацией Китаем своих ядерных сил», — говорится в отчете американских военных.

Отмечается, что ядерный арсенал Китая будет не только увеличиваться в размерах, но и эволюционировать по мере модернизации средств его доставки.

Так, Пентагон полагает, что через 10 лет у КНР будет в запасе уже 200 ракет, способных угрожать американской безопасности.

США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

«Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука», – передает сообщение Пентагона РИА «Новости».

Ракета была была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года.

Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон.

Пять скоростей звука – это около 6,2 тыс. километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет.

В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час.

США решили запустить неизвестную военную ракетную систему над Тихим океаном в период с 20 по 29 октября, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на навигационное предупреждение для пилотов и мореплавателей.

Отмечается, что пуск запланирован с полигона Кальяк у южного побережья Аляски в район атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

Дальность полета исходя из заявленных координат составит около двух тысяч километров. Указанный полигон используется Пентагоном для тестирования различных военных систем, в том числе противоракетных, и для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Ранее армия США и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM). В ходе тестов ракета, называемая «убийцей» российских систем противовоздушной обороны, например, С-400 «Триумф», запускалась на авиабазе Вандерберг Военно-воздушных сил США в Калифорнии в сторону Тихого океана.

КНДР 28 сентября впервые провела испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом сообщила в среду центральная газета страны Rodong Sinmun.

По ее данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны в провинции Чагандо. В ходе успешного испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики. Также военные КНДР убедились в стабильной работе двигателя и топливной системы, отмечает издание.

Информации о том, какое расстояние пролетела ракета, не приводится. "Хвасон-8" была разработана Академией военных наук КНДР в рамках пятилетнего плана развития стратегических вооружений. В январе на VIII съезде Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в стране продолжается программа разработки гиперзвукового оружия.

Во вторник Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщал о запуске КНДР ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По предварительным оценкам, она пролетела расстояние порядка 200 км, а максимальная высота ее полета составила около 30 км.