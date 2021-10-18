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Эксперт рассказал о главной «фишке» гиперзвуковых ракет

Елена Прошина
1 час назад

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что испытание гиперзвуковой ракеты, несущей ядерный заряд, которое провел Китай, ничем не грозит России.

Эксперт рассказал о главной «фишке» гиперзвуковых ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, подобные испытания не являются чем-то новым, однако не факт, что они проводились в августе и несли такую опасность, как об этом писали СМИ в США, сообщает News.ru.

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Мураховский подчеркнул, что гиперзвук давно есть не только у КНР, но и у других ведущих держав. Он также пояснил, что боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты входит в атмосферу на скорости в несколько десятков тысяч километров, но у многих, в том числе представителей СМИ, нет понимания, что из себя представляет гиперзвуковое изделие.

Специалист отметил, что в настоящее время главная опасность подобных ракет заключается не в их скорости, а в способности маневрировать при подходе к цели. В таком случае сбить их может быть «весьма проблематично». Однако Россия может успешно им противостоять.

«У России и США есть противоракетные системы, которые могут работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, если они не маневрирующие. Вот по маневрирующим боевым целям при подходе к объекту поражения работать весьма проблематично. В этом и состоит их «фишка», а вовсе не в скорости. Гиперзвуковая скорость достигнута давным-давно, а умение маневрировать является новым свойством гиперзвуковых вооружений. В России такие свойства реализованы в системах «Авангард» «Циркон», «Кинжал» и еще в ряде других, которые на подходе», — пояснил Мураховский.

Эксперт также напомнил, что гиперзвук — это скорость, превышающая скорость звука в данной среде более чем в пять раз. Он измеряется числом «махов» — мера величины носит имя немецкого ученого Маха. Именно он вывел, что это число является безразмерным, не выражает никакой конкретной скорости, а становится относительным по отношению к конкретной ситуации. Мураховский подытожил, что СМИ в своих сообщениях всего лишь не разбираются в подобных нюансах.

Ранее сообщалось, что Китай в августе этого года испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Американские СМИ писали, что Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», заставший разведку США врасплох.

Тем не менее МИД Китая опроверг эту информацию.

«Это была не ракета, это был космический аппарат», - заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Армия,Виктор Мураховский,МИД,
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