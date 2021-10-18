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Ракете "Оникс" добавили возможностей

Российская Газета
1 час назад

Сверхзвуковую противокорабельную ракету "Оникс" научили поражать цели на суше.

Ракете "Оникс" добавили возможностей
Фото: Boevaya mashina/Wikimedia.orgBoevaya mashina/Wikimedia.org

- Ракета стала унифицированной по носителям и универсальной по целям, - рассказал РИА Новости генеральный директор разработавшего ракету НПО Машиностроения Алексей Леонов.

Изначально сверхзвуковая противокорабельная ракета П-800 "Оникс" предназначалась для поражения морских целей: надводных кораблей и подводных лодок, - в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракета может использоваться большим количеством носителей: морских, сухопутных и даже воздушных. "Ониксами" вооружены береговые мобильные комплексы "Бастион"., малые ракетные корабли типа "Буян-М", атомные подлодки проекта "Ясень" (а в перспективе и "Антей"), корветы, фрегаты и тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" - после модернизации. Созданную на базе П-800 российско-индийскую ПКР BraMos могут использовать истребители Су-30МКИ и противолодочные самолеты Ту-142.

Армия,Алексей Леонов,РИА Новости,
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