Ракете "Оникс" добавили возможностей

Изначально сверхзвуковая противокорабельная ракета П-800 "Оникс" предназначалась для поражения морских целей: надводных кораблей и подводных лодок, - в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракета может использоваться большим количеством носителей: морских, сухопутных и даже воздушных. "Ониксами" вооружены береговые мобильные комплексы "Бастион"., малые ракетные корабли типа "Буян-М", атомные подлодки проекта "Ясень" (а в перспективе и "Антей"), корветы, фрегаты и тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" - после модернизации. Созданную на базе П-800 российско-индийскую ПКР BraMos могут использовать истребители Су-30МКИ и противолодочные самолеты Ту-142.