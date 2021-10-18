Британцы осудили провокации НАТО на российских границах

Читатели британского портала Express отметили провокационные действия США неподалеку от российских границ. Некоторые из них считают, что регулярная активность НАТО может обернуться против альянса. Об этом пишет РИА Новости.

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Один из читателей портала написал, что НАТО вскоре пожалеет о своих провокациях, если не перестанет «тыкать палкой в медведя».

Другой пользователь заметил, что НАТО очень любит устраивать провокационные маневры поблизости от российских границ, но вина всегда перекладывается на сторону русских.

Еще один читатель заявил, что в этом нет ничего нового, и НАТО снова проверяет, как быстро Россия отреагирует на действия альянса.

«Это игры взрослых детей», — заключил один из пользователей.

В воскресенье утром истребитель МиГ-31 поднялся в воздух после появления американского бомбардировщика над Японским морем. Самолет ВВС США летел в сторону российской границы, однако не нарушил ее.

Национальный центр управления обороной подчеркнул, что полет МиГ-31 не нарушал никакие международные правила.