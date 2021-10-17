Военный: НЛО вывел из строя ядерные ракеты США

Бывший капитан ВВС США Роберт Салас заявил, что стал свидетелем того, как гигантский НЛО вывел из строя 10 ядерных боеголовок на засекреченной ракетной базе.
Салас рассказал, что инцидент произошел в 1967 году в штате Монтана, и Пентагон засекретил все данные о нем, пишет The Sun.
«Я отвечал за десять ядерных ракет, когда НЛО подлетел и завис над нашим объектом. Пока он парил там, его видели все наши охранники. Сам я находился в это время в бетонном бункере, на глубине 20 метров. Об НЛО мне сообщили охранники. Пока объект находился над нами, мы потеряли все десять ракет из-за отказа наведения и управления», - сказал Салас.
Он подчеркнул, что одновременное отключение было «невозможным», потому что все десять ядерных ракет Minuteman работали на независимых системах.
Военный считает, что атака предполагала неземной технический уровень, в то время никто на планете не обладал подобными системами.
Ракеты перешли в состояние «отмена пуска», и Салас не смог бы запустить их, даже если б захотел. Внеземной объект послал сигнал каждой ракете отдельно, и отключил систему наведения.
Командованию базы потребовался целый день, чтобы вернуть оружие в состояние боеготовности. Никаких физических повреждений ракет найдено не было.
«Сразу после этого мне и моему командиру приказали подписать документы о неразглашении инцидента», - заявил Салас. Он считает, что правительства мира полны решимости скрыть встречи с инопланетянами.
По словам капитана, «очевидное проявление силы НЛО» произошло в разгар холодной войны, когда США и Россия балансировали на грани ядерного Армагеддона.
«Я думаю, что это было просто послание всем нам на планете Земля, что нам нужно избавиться от ядерного оружия», - подытожил отставной военный.
Этим летом разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что НЛО могут угрожать национальной безопасности, поскольку загромождают воздушное пространство и мешают летчикам.