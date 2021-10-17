Военный: НЛО вывел из строя ядерные ракеты США

«Я отвечал за десять ядерных ракет, когда НЛО подлетел и завис над нашим объектом. Пока он парил там, его видели все наши охранники. Сам я находился в это время в бетонном бункере, на глубине 20 метров. Об НЛО мне сообщили охранники. Пока объект находился над нами, мы потеряли все десять ракет из-за отказа наведения и управления», - сказал Салас.