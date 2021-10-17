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Американский военный заявил, что НЛО вывел из строя ядерные ракеты США

Майк Габриелян
1 час назад

Бывший капитан ВВС США Роберт Салас заявил, что стал свидетелем того, как гигантский НЛО вывел из строя 10 ядерных боеголовок на засекреченной ракетной базе.

Военный: НЛО вывел из строя ядерные ракеты США
Фото: WikipediaWikipedia

Салас рассказал, что инцидент произошел в 1967 году в штате Монтана, и Пентагон засекретил все данные о нем, пишет The Sun.

«Я отвечал за десять ядерных ракет, когда НЛО подлетел и завис над нашим объектом. Пока он парил там, его видели все наши охранники. Сам я находился в это время в бетонном бункере, на глубине 20 метров. Об НЛО мне сообщили охранники. Пока объект находился над нами, мы потеряли все десять ракет из-за отказа наведения и управления», - сказал Салас.

Он подчеркнул, что одновременное отключение было «невозможным», потому что все десять ядерных ракет Minuteman работали на независимых системах.

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Военный считает, что атака предполагала неземной технический уровень, в то время никто на планете не обладал подобными системами.

Ракеты перешли в состояние «отмена пуска», и Салас не смог бы запустить их, даже если б захотел. Внеземной объект послал сигнал каждой ракете отдельно, и отключил систему наведения.

Командованию базы потребовался целый день, чтобы вернуть оружие в состояние боеготовности. Никаких физических повреждений ракет найдено не было.

«Сразу после этого мне и моему командиру приказали подписать документы о неразглашении инцидента», - заявил Салас. Он считает, что правительства мира полны решимости скрыть встречи с инопланетянами.

По словам капитана, «очевидное проявление силы НЛО» произошло в разгар холодной войны, когда США и Россия балансировали на грани ядерного Армагеддона.

«Я думаю, что это было просто послание всем нам на планете Земля, что нам нужно избавиться от ядерного оружия», - подытожил отставной военный.

Этим летом разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что НЛО могут угрожать национальной безопасности, поскольку загромождают воздушное пространство и мешают летчикам.

Армия,Google,Пентагон,
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