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Украинский полковник назвал два условия для силового возвращения Донбасса

Lenta.ru
29 минут назад

Власти Украины могли обратиться к силовому варианту возвращения Донбасса под контроль Киева при двух условиях. Их в статье для портала «Главред» назвал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

На Украине назвали два условия для силового возвращения Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями.

При этом Жданов подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно — подобные меры имели смысл только сразу после подписания Минских соглашений. Он также отметил, что подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку на самом деле в стране нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства.

17 сентября спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал, что украинское руководство прорабатывает разные сценарии возвращения Донбасса под свой контроль, не исключая и силовых вариантов при удобном случае. По словам чиновника, приоритетом для страны является политико-дипломатическое урегулирование ситуации, однако она уже сейчас готовится к наступлению в случае болезни президента России Владимира Путина.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ готовы в любой момент захватить территории ДНР и ЛНР, если такой приказ даст верховный главнокомандующий.

Армия,Алексей Арестович,Алексей Данилов,Олег Жданов,Владимир Путин,
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