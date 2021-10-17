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МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик США

Газета.Ruиещё 6
45 минут назад

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения над Японским морем бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, нарушения границы России американским стратегическим бомбардировщиком не произошло. 17 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря выявлена приближающаяся к государственной границе страны воздушная цель.

В результате экипаж российского истребителя распознал воздушную цель как B-1B ВВС США. В связи с чем был поднят МиГ-31, опознавший воздушную целью США и предотвративший нарушение границы. Полет со стороны России организован по международным правилам.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем. Также три истребителя Су-35с сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.

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