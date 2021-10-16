Forbes: Странам Прибалтики потребуется помощь США для войны с РФ

В нем утверждается, что в случае войны с Россией странам Балтии потребуются срочные подкрепления со стороны союзников. На этот случай НАТО разместил в них, а также в Польше, подразделения численностью в батальон. Каждая из этих боевых групп, рассказывает автор заметки, насчитывает около тысячи военнослужащих. Они усилены дополнительными танками и иной бронетехникой. Задача этих сил - выиграть время для воздушно-десантных и танковых бригад, которые затем двинуться на восток, в Россию.