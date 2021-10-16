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Forbes: Странам Прибалтики потребуется помощь США для войны с РФ

Елена Прошина
35 минут назад

Учения в Литве с участием американских бомбардировщиков нужны для отработки ударов армий прибалтийских стран по российским войскам. Об этом говорится в публикации Forbes.

Forbes: Странам Прибалтики потребуется помощь США для войны с РФ
Фото: ТАССТАСС

Рассказывая об учениях НАТО в Прибалтике, автор публикации указывает на слабость собственных вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы.

«Балтийские члены НАТО наиболее уязвимы для нападения России. Все трое обладают крошечными вооруженными силами, в которых отсутствует тяжелое вооружение. Никаких бойцов. Танков нет», - говорится в материале.

В нем утверждается, что в случае войны с Россией странам Балтии потребуются срочные подкрепления со стороны союзников. На этот случай НАТО разместил в них, а также в Польше, подразделения численностью в батальон. Каждая из этих боевых групп, рассказывает автор заметки, насчитывает около тысячи военнослужащих. Они усилены дополнительными танками и иной бронетехникой. Задача этих сил - выиграть время для воздушно-десантных и танковых бригад, которые затем двинуться на восток, в Россию.

Однако без мощной авиационной поддержки действия батальонов НАТО в случае конфликта с РФ будут неэффективны. Для решения этой задачи и планируется привлекать американские бомбардировщики, оснащенные бомбами со спутниковым наведением. Их, утверждается в статье, должно хватить для удара по российским штурмовым силам.

Армия,НАТО,Forbes,
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