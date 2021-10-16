Американцы испытали высокоточную ракету PrSM

Армия Соединенных Штатов провела успешное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM. Об этом сообщает пресс-служба Lockheed Martin.
«Это был уже пятый подряд успешный испытательный полет ракеты... и второй из трех в текущем году», — уточнили представители компании-разработчика.
По информации организации, ракете удалось выполнить «самый дальний полет с момента начала испытаний, превысив максимальный порог».
Запуск производился в Калифорнии. Он стал пятым по счету.
Компания Lockheed Martin вместе с армией США работает над оптимизацией данной системы следующего поколения.