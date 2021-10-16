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Американцы испытали высокоточную оперативно-тактическую ракету PrSM

Газета.Ru
2 часа назад

Армия Соединенных Штатов провела успешное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM. Об этом сообщает пресс-служба Lockheed Martin.

Американцы испытали высокоточную ракету PrSM
Фото: rian_ru/Telegramrian_ru/Telegram

«Это был уже пятый подряд успешный испытательный полет ракеты... и второй из трех в текущем году», — уточнили представители компании-разработчика.

По информации организации, ракете удалось выполнить «самый дальний полет с момента начала испытаний, превысив максимальный порог».

Запуск производился в Калифорнии. Он стал пятым по счету.

Компания Lockheed Martin вместе с армией США работает над оптимизацией данной системы следующего поколения.

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