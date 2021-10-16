В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

США назвали заявление Минобороны РФ по эсминцу не соответствующим действительности

Газета.Ruиещё 8
35 минут назад

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море в опубликованном на их сайте пресс-релизе.

США ответили на заявление России об инциденте с эсминцем
Фото: ReutersReuters

"Заявление Минобороны о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В американском флоте утверждают, что накануне во время рутинных операций эсминца ВМС США Chafee в международных водах Японского моря российский противолодочный корабль класса "Удалой" подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м).

"Взаимодействие было безопасным и профессиональным Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море. В министерстве сообщили, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.

Как уточнили в оборонном ведомстве, американский корабль приблизился к территориальным водам РФ и попытался пересечь государственную границу в районе проведения совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2021".

Армия,Войска,Министерство обороны,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители