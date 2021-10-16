США ответили на заявление России об инциденте с эсминцем

Тихоокеанский флот США опроверг заявление Минобороны России по инциденту с американским эсминцем Chafee в Японском море в опубликованном на их сайте пресс-релизе.

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"Заявление Минобороны о взаимодействии двух наших кораблей ВМФ не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В американском флоте утверждают, что накануне во время рутинных операций эсминца ВМС США Chafee в международных водах Японского моря российский противолодочный корабль класса "Удалой" подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м).

"Взаимодействие было безопасным и профессиональным Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Министерство обороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море. В министерстве сообщили, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море.