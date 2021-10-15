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Минобороны РФ вызвало военного атташе США

Елена Прошина
40 минут назад

Пресс-служба Минообороны России сообщила, что в пятницу в ведомство был вызван американский военный атташе в Москве в связи с инцидентом с эсминцем Chafee ВМС США. Корабль попытался нарушить госграницу в Японском море, сообщает РБК.

Минобороны РФ вызвало военного атташе США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представителю вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — приводится в материале сообщение пресс-службы.

Также американскому атташе «указали на непрофессиональные действия экипажа корабля», который «грубо нарушил Международные правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года».

Американский эсминец попытался нарушить границу России

Полную информацию об инциденте Минообороны разместило на своих страницах в социальных сетях. По данным ведомства, около 17:00 15 октября эсминец «Chafee» ВМС США, уже несколько дней находящийся в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам России и предпринял попытку пересечения государственной границы. На маневр судна отреагировал российский экипаж противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», предупредив по международному каналу связи о недопустимости подобных действий. Однако вместо изменения курса эсминец поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета (и также означающего невозможность изменения траектории и скорости) и продолжил двигаться в выбранном направлении.

Действуя в рамках международных правил мореплавания, «Адмирал Трибуц» взял курс на вытеснение нарушителя от границы российских территориальных вод. Убедившись в решимости экипажа не допустить нарушения государственной границы, Chafee изменил направление и в 17:50 взял обратный курс.

Армия,Министерство обороны,
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