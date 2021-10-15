США испытали «ракету-убийцу» российских систем ПВО

Вооруженные силы США и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели новые испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Об этом сообщает The Drive.
Ракета, которую в военных изданиях называют «убийцей» российских систем ПВО вроде C-400 «Триумф», была запущена из установки M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) на авиабазе Вандерберг в Калифорнии в сторону Тихого океана. В Lockheed Martin заявили, что ракета пролетела более 400 километров и побила свой предыдущий рекорд дальности, который был установлен в мае.
Напомним, что тогда тесты проходили на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико и подтвердили заявленные характеристики оружия, в том числе дальность и точность, а также подтвердили возможность интеграции с уже стоящей на вооружении установкой M142 HIMARS.
Отметим, что армия США изучает возможность увеличения дальности ракет PrSM до 1600 километров. Поступить на вооружение снаряд должен в 2023 году.