США испытали «ракету-убийцу» российских систем ПВО

Вооруженные силы США и американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели новые испытания ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Об этом сообщает The Drive.

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Ракета, которую в военных изданиях называют «убийцей» российских систем ПВО вроде C-400 «Триумф», была запущена из установки M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) на авиабазе Вандерберг в Калифорнии в сторону Тихого океана. В Lockheed Martin заявили, что ракета пролетела более 400 километров и побила свой предыдущий рекорд дальности, который был установлен в мае.

Напомним, что тогда тесты проходили на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико и подтвердили заявленные характеристики оружия, в том числе дальность и точность, а также подтвердили возможность интеграции с уже стоящей на вооружении установкой M142 HIMARS.