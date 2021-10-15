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Автомобиль с турецкими военными подорвался в Сирии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
56 минут назад

В сирийской провинции Идлиб пострадали несколько турецких военных, их машина подорвалась на взрывном устройстве, сообщили СМИ.

Автомобиль с турецкими военными подорвался в Сирии
Фото: ReutersReuters

Al-Ikhbariya со ссылкой на местные источники сообщила, что инцидент произошел на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб. Отмечается, что в «рядах турецких оккупационных сил» есть пострадавшие, передает РИА «Новости».

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что борьба страны в Сирии станет совсем другой. При этом он заверил, что Турция «будет вести борьбу как с террористическими организациями, поддерживаемыми США», то есть курдами, так и с силами режима» президента Сирии Башара Асада.

Армия,Башар Асад,РИА Новости,
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