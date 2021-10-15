Автомобиль с турецкими военными подорвался в Сирии

Al-Ikhbariya со ссылкой на местные источники сообщила, что инцидент произошел на трассе Баб аль-Хава в провинции Идлиб. Отмечается, что в «рядах турецких оккупационных сил» есть пострадавшие, передает РИА «Новости» .

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что борьба страны в Сирии станет совсем другой. При этом он заверил, что Турция «будет вести борьбу как с террористическими организациями, поддерживаемыми США», то есть курдами, так и с силами режима» президента Сирии Башара Асада.